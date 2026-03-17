Беспрецедентная по масштабу спецоперация в Аджарии – есть пострадавшие
Sputnik Грузия
В ходе спецоперации пострадала 75-летняя женщина, которую доставили в Международную университетскую клинику Батуми, сообщают СМИ 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T10:34+0400
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Аджарии с утра проходит спецоперация беспрецедентного масштаба, в которой задействованы сотни сотрудников министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". По неофициальной информации, операция проводится в селе Шарабидзееби Хелвачаурского муниципалитета, где задержаны до 80 человек по обвинению в связях с криминальным миром. Как сообщают СМИ, в ходе спецоперации пострадала 75-летняя женщина, которую доставили в Международную университетскую клинику Батуми. Предположительно, она является матерью одного из задержанных. Кроме того, по словам местных жителей, двое мужчин (братья) до задержания нанесли себе повреждения. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:26 17.03.2026 (обновлено: 10:34 17.03.2026)
