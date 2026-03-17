Грузия
рус
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260317/bespretsedentnaya-po-masshtabu-spetsoperatsiya-v-adzharii-est-postradavshie-297614424.html
Беспрецедентная по масштабу спецоперация в Аджарии – есть пострадавшие
Sputnik Грузия
В ходе спецоперации пострадала 75-летняя женщина, которую доставили в Международную университетскую клинику Батуми, сообщают СМИ 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T10:26+0400
2026-03-17T10:34+0400
происшествия
аджария
батуми
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257287_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_738878736b63d61e64abb9b5c95a9e75.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Аджарии с утра проходит спецоперация беспрецедентного масштаба, в которой задействованы сотни сотрудников министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". По неофициальной информации, операция проводится в селе Шарабидзееби Хелвачаурского муниципалитета, где задержаны до 80 человек по обвинению в связях с криминальным миром. Как сообщают СМИ, в ходе спецоперации пострадала 75-летняя женщина, которую доставили в Международную университетскую клинику Батуми. Предположительно, она является матерью одного из задержанных. Кроме того, по словам местных жителей, двое мужчин (братья) до задержания нанесли себе повреждения. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257287_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cb77cb9d3d04fae3eb056e80a7db2757.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0