Борьба с нелегалами в Грузии – из страны депортировали более полусотни человек

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T16:46+0400

грузия

новости

общество

германия

беларусь

азербайджан

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из страны 78 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Среди депортированных – граждане Азербайджана, Беларуси, Германии, Египта, Зимбабве, Турции, Туркменистана, Йемена, Индии, Конго, Нигерии, России, ЮАР, Армении, Кыргызстана и Китая. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Как ранее заявили министр внутренних дел Гела Геладзе, из Грузии в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов.

