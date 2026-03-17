https://sputnik-georgia.ru/20260317/dve-treti-ukraintsev-namereny-uchastvovat-v-referendume-po-soglasheniyu-s-rf-297628565.html
Две трети украинцев намерены участвовать в референдуме по соглашению с РФ
Sputnik Грузия
17.03.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286462179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a280291fad9393b9b3725396d1339b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286462179_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5c86556fa20f6f870e141419a660ea41.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, украина, политика, россия, сша, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
10:34 17.03.2026 (обновлено: 16:35 17.03.2026)
ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Свыше 60 процентов жителей Украины готовы стать участниками референдума по мирному соглашению с Россией, выяснил в ходе опроса Киевский международный институт социологии (КМИС).
Участниками исследования стали 1003 человека, оно проводилось в период с 1 по 8 марта посредством телефонных звонков.
В итоге выяснилось, что в целом идею проведения референдума о мирном соглашении с РФ поддерживают 50% граждан Украины, против него – 40%, затрудняются ответить на вопрос – 10%.
Также в ходе опроса респондентам задавался вопрос, готовы ли они лично проголосовать на таком референдуме.
"31% респондентов ответили, что они точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения. Еще 33% ответили, что, скорее, примут участие. То есть в целом 64% выражают готовность проголосовать", – сказано в результатах опроса, опубликованного на официальном сайте КМИС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо в ближайшее время провести президентские выборы. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Президентские выборы планировалось провести одновременно с референдумом по мирному соглашению. Оба голосования должны состояться не позднее 15 мая 2026 года. Такие требования выдвинула администрация Белого дома. Там заявляли, что если Украина не проведет выборы и референдум к указанной дате, она лишится гарантий безопасности США.