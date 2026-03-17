Две трети украинцев намерены участвовать в референдуме по соглашению с РФ

Мнение граждан Украины относительно референдума по мирному соглашению с Россией выяснял Киевский международный институт социологии 17.03.2026

2026-03-17T10:34+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Свыше 60 процентов жителей Украины готовы стать участниками референдума по мирному соглашению с Россией, выяснил в ходе опроса Киевский международный институт социологии (КМИС).Участниками исследования стали 1003 человека, оно проводилось в период с 1 по 8 марта посредством телефонных звонков.В итоге выяснилось, что в целом идею проведения референдума о мирном соглашении с РФ поддерживают 50% граждан Украины, против него – 40%, затрудняются ответить на вопрос – 10%.Также в ходе опроса респондентам задавался вопрос, готовы ли они лично проголосовать на таком референдуме.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо в ближайшее время провести президентские выборы. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов".Президентские выборы планировалось провести одновременно с референдумом по мирному соглашению. Оба голосования должны состояться не позднее 15 мая 2026 года. Такие требования выдвинула администрация Белого дома. Там заявляли, что если Украина не проведет выборы и референдум к указанной дате, она лишится гарантий безопасности США.

