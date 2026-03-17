Европейское будущее и путь Грузии – главное из отчета спикера парламента

То, что страна не является членом Евросоюза, не означает, что Грузия – не Европа, заявил Шалва Папуашвили 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T14:00+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Европа для Грузии, принципы принятия законов и будущее страны стали главными темами ежегодного отчета председателя парламента Шалвы Папуашвили. Председатель парламента представил отчет о работе парламента и свое видение развития страны. Европа для Грузии Основной акцент председатель парламента сделал на отношениях с Европой. "Европа для нас – не геополитический проект или бюрократическое единство, а ценностное и цивилизационное пространство, созданное руками грузин. Пространство, которое исторически имело разные политические или институциональные формы. Евросоюз – одно из проявлений Европы. Он не первый и не последний", – сказал Папуашвили. Спикер парламента отметил, что европейские ценности, идеи и эстетика для грузин не заимствованы и не усвоены искусственно. "То, что Грузия не является членом Евросоюза, не означает, что Грузия не Европа или меньше Европы, чем кто-либо другой. Поэтому ни от Брюсселя, ни от любой другой столицы Евросоюза мы не примем менторский тон, когда речь идет о европейских ценностях – о тех ценностях, в защите которых Грузия часто стояла одна в самые тяжелые периоды истории", – сказал Папуашвили. При этом спикер парламента отметил, что сегодняшний Европейский союз все больше отдаляется от той Европы, в создании которой Грузия принимала участие. "Европа означает искать мир и развитие, основанные на справедливости, сотрудничестве, достоинстве и взаимоуважении, а не на иерархии и подчинении. Членство в Евросоюзе не должно давать никому права говорить с грузинским народом менторским тоном и высокомерно диктовать, каким должен быть его выбор. Такое отношение несправедливое, недостойное и, следовательно, неевропейское", – заявил Папуашвили. Главные цели парламента По словам Шалвы Папуашвили, парламент на сегодняшний день превратился в орган, которому больше не нужно разделять демократический мандат с группами, "не избранными никем, часто финансируемыми из-за рубежа непрозрачным образом", что фундаментально противоречило принципам демократии. "Главное достижение, которым парламент текущего созыва уже может гордиться, – это принятие законов, имеющих историческое значение с точки зрения укрепления демократии и возвращения институционального устройства в конституционные рамки. Значительно усилился прямой мандат народа на законодательную работу", – сказал Папуашвили. По его словам, большое значение имели институциональные изменения, осуществленные парламентом Грузии в последнее время, в тех сферах, где ранее были недостатки."Всего восемь месяцев назад вступил в силу новый регламент парламента Грузии, который уже существенно изменил эффективность и содержание работы парламента. Особенно следует выделить усиление надзорной функции парламента", – отметил Папуашвили. Мировые тенденции Еще одной темой в отчете Папуашвили стали мировая политика и позиция Грузии на "мировой карте". "Последний год внес фундаментальные коррективы в международную политику. Вслед за выдвижением национальных интересов в политике государств, сегодня уже ясно, что больше не существует черно-белого геополитического мира, потускнели механические ярлыки – прозападность и антизападность, пророссийскость и антироссийскость, всякого рода "про" и "анти", видимые по отношению к другим", – сказал Папуашвили. Как отметил председатель грузинского парламента, для них единственный критерий – прогрузинская позиция. "Сегодня существует только один определяющий критерий – прогрузинский и антигрузинский. Помимо грузинского, все "про-ориентации" в конечном итоге являются негрузинскими, поскольку они отрывают политику страны от ее собственных национальных интересов и превращают ее в инструмент чужих целей. И это должно быть сказано открыто, ясно и решительно: в вопросах управления нашей страной не существует проевропейскости и антиевропейскости, прозападности и антизападности, пророссийскости и антироссийскости. Существует только грузинскость и антигрузинскость, верность национальным интересам и предательство национальных интересов", – заявил Папуашвили. Как отметил спикер парламента, суверенитет сегодня для некоторых политических сил стал не инструментом независимости, а наоборот, инструментом подчинения. "Нам нужно членство в международных организациях для укрепления свободы, безопасности и благополучия Грузии, а не наоборот", – отметил он. По его словам, сегодня все больше стран признают простую истину: политика собственной страны должна основываться на собственном национальном интересе, и защита этих интересов и суверенитета – долг каждого. "Колебания мирового политического порядка показали нам, что не существует постоянных союзников и друзей. Существуют постоянные национальные интересы, которые страна должна защищать любой ценой. Неотъемлемой частью этих интересов является защищенность нашей политики извне – невмешательство", – сказал Папуашвили. По его словам, именно национальными интересами руководствовалась Грузия, когда отказалась от конфликтов и встала на сторону мира.

