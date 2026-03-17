Грузия молится за Илию II: состояние Патриарха нестабильное
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован и находится в отделении интенсивной терапии Кавказского медицинского центра в Тбилиси 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T16:06+0400
16:01 17.03.2026 (обновлено: 16:06 17.03.2026)
По данным врачей, состояние Патриарха остается нестабильным. Медики провели экстренный консилиум и продолжают наблюдение за пациентом.
По словам протоиерея Александра, на данном этапе не планируется приглашение врачей из-за границы или перевод Патриарха на лечение в другую страну.
К клинике прибыли представители властей и духовенства. В больнице находятся президент Грузии Михаил Кавелашвили, члены и глава правительства, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Среди духовенства в клинике присутствует местоблюститель Католикоса-Патриарха, владыка Шио (Муджири).
Патриарху Илии II 93 года. Он возглавляет Грузинскую православную церковь с 1977 года.