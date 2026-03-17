Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
https://sputnik-georgia.ru/20260317/gruziya-skorbit-skonchalsya-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-iliya-ii--297619031.html
Грузия скорбит: скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
Грузия скорбит: скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
На 94-м году ушел из жизни духовный лидер Грузии – человек, который почти полвека возглавлял Грузинскую православную церковь и стал символом веры, единства и... 17.03.2026, Sputnik Грузия
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался после десятилетий служения, оставив глубокий след в истории страны и церкви. Он возглавил Грузинскую православную церковь в 1977 году, в непростое для веры время, и на протяжении более 45 лет оставался ее духовным оплотом.Его служение пришлось на эпоху перемен – от позднего советского периода до независимости Грузии. При нем церковь укрепила свои позиции в обществе, были восстановлены и открыты сотни храмов и монастырей.Особое место в его пастырской миссии заняла инициатива массовых крещений: Патриарх стал крестным отцом для десятков тысяч детей, стремясь укрепить семьи и поддержать демографию страны.Илия II пользовался огромным уважением среди верующих и считался одним из самых авторитетных духовных лидеров современности. Его слово имело вес не только в церковной, но и в общественной жизни.С его уходом Грузия теряет не только религиозного деятеля, но и фигуру, объединявшую общество в самые трудные периоды.
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская православная церковь, грузия, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская православная церковь, грузия, фото

Грузия скорбит: скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

22:53 17.03.2026 (обновлено: 23:12 17.03.2026)
На 94-м году ушел из жизни духовный лидер Грузии – человек, который почти полвека возглавлял Грузинскую православную церковь и стал символом веры, единства и надежды для миллионов
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался после десятилетий служения, оставив глубокий след в истории страны и церкви. Он возглавил Грузинскую православную церковь в 1977 году, в непростое для веры время, и на протяжении более 45 лет оставался ее духовным оплотом.
Его служение пришлось на эпоху перемен – от позднего советского периода до независимости Грузии. При нем церковь укрепила свои позиции в обществе, были восстановлены и открыты сотни храмов и монастырей.
Особое место в его пастырской миссии заняла инициатива массовых крещений: Патриарх стал крестным отцом для десятков тысяч детей, стремясь укрепить семьи и поддержать демографию страны.
Илия II пользовался огромным уважением среди верующих и считался одним из самых авторитетных духовных лидеров современности. Его слово имело вес не только в церковной, но и в общественной жизни.
С его уходом Грузия теряет не только религиозного деятеля, но и фигуру, объединявшую общество в самые трудные периоды.
© photo: Sputnik / Galina Kmit

Будущий Патриарх получил духовное образование в семинарии и академии.

Будущий Патриарх получил духовное образование в семинарии и академии. - Sputnik Грузия
Будущий Патриарх получил духовное образование в семинарии и академии.

© photo: Sputnik / Oleg Makarov / Перейти в фотобанк

Монашеский постриг стал поворотным моментом его жизни.

Монашеский постриг стал поворотным моментом его жизни. - Sputnik Грузия
Монашеский постриг стал поворотным моментом его жизни.

© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Служение в церкви началось задолго до патриаршества.

Служение в церкви началось задолго до патриаршества. - Sputnik Грузия
Служение в церкви началось задолго до патриаршества.

© photo: Sputnik / Alexander Makarov

Первые годы служения пришлись на советскую эпоху.

Первые годы служения пришлись на советскую эпоху. - Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Alexander Makarov

Первые годы служения пришлись на советскую эпоху.

© фото из архива Джемала Чкуасели

Джемал Чкуасели и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

Джемал Чкуасели и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. - Sputnik Грузия
© фото из архива Джемала Чкуасели

Джемал Чкуасели и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

© Sputnik / STRINGER

При нем началось активное восстановление храмов.

При нем началось активное восстановление храмов. - Sputnik Грузия
© Sputnik / STRINGER

При нем началось активное восстановление храмов.

© photo: Sputnik / Rukhyn David

Церковь вновь стала важной частью общественной жизни.

Церковь вновь стала важной частью общественной жизни. - Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Rukhyn David

Церковь вновь стала важной частью общественной жизни.

© Патриархия Грузии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве. - Sputnik Грузия
© Патриархия Грузии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве.

© Sputnik / STRINGER

Массовые крещения – уникальная инициатива Патриарха.

Массовые крещения – уникальная инициатива Патриарха. - Sputnik Грузия
© Sputnik / STRINGER

Массовые крещения – уникальная инициатива Патриарха.

© Sputnik / STRINGER

Десятки тысяч детей стали его крестниками.

Десятки тысяч детей стали его крестниками. - Sputnik Грузия
© Sputnik / STRINGER

Десятки тысяч детей стали его крестниками.

© Sputnik / Alexander Imedashvili

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и Папа Римский Франциск во время церемонии встречи главы Римско-Католической церкви в тбилисском аэропорту.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и Папа Римский Франциск во время церемонии встречи главы Римско-Католической церкви в тбилисском аэропорту. - Sputnik Грузия
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и Папа Римский Франциск во время церемонии встречи главы Римско-Католической церкви в тбилисском аэропорту.

© courtesy of Giorgi Kvirikashvili

Его проповеди звучали как призыв к единству и миру.

Его проповеди звучали как призыв к единству и миру. - Sputnik Грузия
© courtesy of Giorgi Kvirikashvili

Его проповеди звучали как призыв к единству и миру.

© Sputnik / STRINGER

Патриарх пользовался доверием миллионов верующих.

Патриарх пользовался доверием миллионов верующих. - Sputnik Грузия
© Sputnik / STRINGER

Патриарх пользовался доверием миллионов верующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Его влияние выходило за пределы церковной жизни.

Его влияние выходило за пределы церковной жизни. - Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Stringer

Его влияние выходило за пределы церковной жизни.

© Sputnik / STRINGER

Светлая память духовному лидеру, оставившему глубокий след в истории страны!

Светлая память духовному лидеру, оставившему глубокий след в истории страны! - Sputnik Грузия
© Sputnik / STRINGER

Светлая память духовному лидеру, оставившему глубокий след в истории страны!

