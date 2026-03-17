Грузия скорбит: скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался после десятилетий служения, оставив глубокий след в истории страны и церкви. Он возглавил Грузинскую православную церковь в 1977 году, в непростое для веры время, и на протяжении более 45 лет оставался ее духовным оплотом.Его служение пришлось на эпоху перемен – от позднего советского периода до независимости Грузии. При нем церковь укрепила свои позиции в обществе, были восстановлены и открыты сотни храмов и монастырей.Особое место в его пастырской миссии заняла инициатива массовых крещений: Патриарх стал крестным отцом для десятков тысяч детей, стремясь укрепить семьи и поддержать демографию страны.Илия II пользовался огромным уважением среди верующих и считался одним из самых авторитетных духовных лидеров современности. Его слово имело вес не только в церковной, но и в общественной жизни.С его уходом Грузия теряет не только религиозного деятеля, но и фигуру, объединявшую общество в самые трудные периоды.
На 94-м году ушел из жизни духовный лидер Грузии – человек, который почти полвека возглавлял Грузинскую православную церковь и стал символом веры, единства и надежды для миллионов
