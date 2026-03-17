Какой сегодня церковный праздник: 17 марта 2026

По православному церковному календарю 17 марта отмечают день памяти cвятых Павла, Иулиании, Кодрата, Акакия, Стратоника, Герасима, Иакова, Даниила и других 17.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 17 марта поминают мучеников Павла, его сестру Иулианию, Кодрата, Акакия и Стратоника, казненных в финикийском городе Птолемаиде при императоре Аврелиане (270-275).Однажды император приехал в Птолемаиду. В это время исповедник Павел, находившийся среди встречавших, осенил себя крестным знамением. Заметив это, язычники схватили его и бросили в темницу.На следующий день Павла, исповедавшего себя христианином, подвергли жестоким пыткам. Видя страдания брата, Иулиания, обвинившая императора в несправедливости и жестокости, была подвергнута истязаниям. Мучеников били, жгли на раскаленных решетках, но не смогли сломить их воли и заставить поклониться идолам.Трое воинов (Кодрат, Акакий и Стратоник), пытавших мучеников, уверовали, пораженные величием их духа. За это их немедленно казнили. По приказу императора Иулианию отдали в публичный дом, но по Божьей воле все пытавшиеся прикоснуться к cвятой лишались зрения. По приказу Аврелиана мучеников обезглавили.Преподобный ГерасимПо церковному календарю 17 марта поминают преподобного Герасима, жившего в V веке.Родился будущий cвятой в Ликии (Малая Азия). Благочестием он отличался с юности, а приняв постриг, удалился в глубь Фиваидской пустыни (Египет). Преподобный примерно в 450 году пришел в Палестину и, поселившись у Иордана, основал обитель.Правила в монастыре преподобный установил строгие. Иноки пять дней в неделю проводили в уединении, занимаясь молитвой и рукоделием. Пустынники в эти дни не ели вареной пищи – они питались сухим хлебом, кореньями и водой.В субботу и воскресенье все собирались вместе в монастыре на Божественную литургию и причащались Святых Христовых Таин. Затем, взяв с собой запас хлеба, воды и кореньев, а также охапку ветвей финиковой пальмы для плетения корзин, возвращались в свои уединенные кельи.Иноки носили ветхую одежду и спали на рогоже. Дверь кельи уходя не запирали, чтобы любой пришедший мог войти, отдохнуть или взять необходимое.Преподобный Герасим, который являл собой высокий образец подвижничества, скончался мирно. До кончины преподобному в трудах ему помогал лев – он умер на могиле старца и был погребен рядом с гробом святого. Поэтому на иконах у ног преподобного изображают льва.Иаков постникПо церковному календарю 17 марта поминают преподобного Иакова постника, жившего в VI веке.Подвизался будущий святой недалеко от финикийского города Порфириона. Иаков 15 лет жил в пещере, предаваясь иноческим подвигам, и получил от Господа дар чудотворения. Под его влиянием многие местные жители обратились в христианскую веру.Преподобный, когда слава о нем распространилась, ушел в другое место и, найдя новую пещеру, прожил в ней 30 лет. Но однажды, исцелив деву от беснования, подвижник впал с нею в грех.Придя в отчаяние от совершенного, он долго скитался по пустыне, не находя покоя и мучимый угрызениями совести. Затворившись в пещере, он десять лет каялся и плакал, прося прощение за содеянный грех.Господь, вняв молитвам раскаявшегося инока, возвратил ему Свою милость. Иаков вновь обрел дар чудотворения. До самой смерти он оставался в своей пещере, где и был похоронен.Даниил МосковскийПо церковному календарю 17 марта поминают святого благоверного князя Даниила Московского (1261-1303).Четвертый сын святого Александра Невского и праведной Вассы родился в 1261 году во Владимире. В два года он лишился отца, а дата смерти матери в летописи не указана.Город Москву с прилегающими землями, доставшийся ему по разделу, князь Даниил, отличавшийся благочестием и кротостью в жизни, получил в 1272-м.Князь Даниил всю жизнь проводил миролюбивую политику и прославился заботой о людях. До его приезда в Москву там правили наместники, которые заботились не о процветании города, а лишь о личном обогащении. Князь же лично проверил систему налогообложения и выделил для торговли место у стен Кремля.Большая ордынская дорога, превратившая Москву в перекресток торговых путей, была проложена по приказу князя. Вместо деревянных церквей он велел построить каменные и так далее.Монастырь, названный в честь покровителя князя, преподобного Даниила Столпника, стал любимым детищем Даниила.Московский князь, не раз проявивший таланты умелого полководца, никогда не брался за оружие, чтобы захватить чужие земли. Московское княжество он расширил за счет мирного присоединения Переяславля.Это присоединение ввело Московское княжество в число наиболее значительных и положило начало объединению Русской земли в единую державу.В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и завещал похоронить себя на общем кладбище в Даниловом монастыре. Благоверный князь скончался на 42-м году жизни.Вологодский чудотворецПо церковному календарю 17 марта поминают преподобного Герасима, первого Вологодского чудотворца.Древнее житие преподобного погибло в пожаре, когда польско-литовские отряды грабили Вологду в 1612 году. Согласно преданию о чудесах преподобного, он был монахом Киевской Гнилецкой Успенской обители, а позже отправился на Север проповедовать Святое Писание.Недалеко от берега Вологды преподобный поставил себе келью, а позже основал на том месте небольшую обитель во имя Святой Троицы. Это был первый монастырь в тех местах, который послужил духовному просвещению окрестных жителей.Преподобный 30 лет упорно трудился, постясь и молясь, своими проповедями и благочестивой жизнью прививал местным жителям христианские добродетели. Преподобный Герасим скончался мирно в 1178-м.ИмениныПо церковному календарю 17 марта именины отмечают Юлия, Александр, Вячеслав, Василий, Григорий, Герасим, Даниил, Павел и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

