Католикос-Патриарх Грузии Илия II подключен к аппарату ИВЛ

2026-03-17T11:32+0400

2026-03-17T12:08+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила журналистам директор Кавказского медицинского центра Софио Аспанидзе. Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в 03:00 часа ночи. Он находится в отделении интенсивной терапии. "Пациенту была проведена эндоскопическая процедура для остановки кровотечения. Соответственно, кровотечение было остановлено. В настоящее время пациент находится в состоянии, соответствующем данной процедуре. Он интубирован", – сказала Аспанидзе. По ее словам, гемодинамические показатели (к основным гемодинамическим показателям относятся давление и скорость кровотока – ред.) пациента нестабильные. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

