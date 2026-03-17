Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II госпитализирован

Состояние Илии II ухудшилось прошлой ночью

2026-03-17T08:50+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II госпитализирован в Кавказский медицинский центр и находится под наблюдением врачей в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщил телеканал "Имеди". Состояние Илии II ухудшилось прошлой ночью. По словам министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе и врачей, Католикос-Патриарх прошел обследования и все необходимые медицинские процедуры. Состояние пациента в настоящее время стабильное. На месте также находится глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе. "Учитывая его возраст и все другие факторы, ситуация непростая. Пациент в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, за ним ведется наблюдение, и принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления всех жизненно важных показателей. Конечно, наблюдение будет продолжаться", – сказал Сарджвеладзе. Как рассказал врач Илии II, пациент поступил с массивным желудочным кровотечением. Он прошел соответствующие медицинские диагностические процедуры. Его состояние требует особого внимания, гемодинамика нестабильна. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

