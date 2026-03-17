Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260317/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-v-kriticheskom-sostoyanii-v-klinike---foto-297661246.html
Католикос-Патриарх Всея Грузии в критическом состоянии в клинике - фото
Sputnik Грузия
Глава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в 03:00 часа ночи 17 марта. 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T13:17+0400
2026-03-18T16:28+0400
фотоленты
мультимедиа
новости грузии в фотографиях
католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297621508_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_185c1c68f0ea80fb25a683140dfd6258.jpg
Клинические показатели Патриарха нестабильны, он был введен в искуственную кому и подключен к аппарату ИВЛ в отделении реанимации в Кавказском медицинском центре.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297621508_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_d0ea87beb14eb6fe55ace10a43df1dae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:17 17.03.2026 (обновлено: 16:28 18.03.2026)
Подписаться
Глава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в 03:00 часа ночи 17 марта.
Клинические показатели Патриарха нестабильны, он был введен в искуственную кому и подключен к аппарату ИВЛ в отделении реанимации в Кавказском медицинском центре.
© photo: Sputnik / Stringer

Кавказский медицинский центр, куда ночью 17 марта доставили Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию Второго.

1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кавказский медицинский центр, куда ночью 17 марта доставили Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию Второго.

© photo: Sputnik / Stringer

У главы Грузинской Православной церкви открылось внутреннее кровотечение.

2/12
© photo: Sputnik / Stringer

У главы Грузинской Православной церкви открылось внутреннее кровотечение.

© photo: Sputnik / Stringer

Патриарха сразу перевели в отделение реанимации.

3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Патриарха сразу перевели в отделение реанимации.

© photo: Sputnik / Stringer

Врачи много часов боролись за жизнь Илии Второго. Патриарх был введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Врачи много часов боролись за жизнь Илии Второго. Патриарх был введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

© video: Sputnik / Stringer

К Кавказскому медицинскому центру прибыли представители правительства Грузии и премьер страны Ираклий Кобахидзе.

5/12
© video: Sputnik / Stringer

К Кавказскому медицинскому центру прибыли представители правительства Грузии и премьер страны Ираклий Кобахидзе.

© video: Sputnik

Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, врачи делают все возможное.

6/12
© video: Sputnik

Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, врачи делают все возможное.

© video: Sputnik

В медицинский центр прибыли и представители духовенства.

7/12
© video: Sputnik

В медицинский центр прибыли и представители духовенства.

© Stringer

На фото - митрополит Батумский и Лазский Димитрий Шиолашвили.

8/12
© Stringer

На фото - митрополит Батумский и Лазский Димитрий Шиолашвили.

© video: Sputnik

Вся страна молилась за здоровье Патриарха, вместе с теми, кто собрался у медицинского центра.

9/12
© video: Sputnik

Вся страна молилась за здоровье Патриарха, вместе с теми, кто собрался у медицинского центра.

© photo: Sputnik / Stringer

На месте побывал глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.

10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На месте побывал глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

К Кавказскому медицинскому центру прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

11/12
© photo: Sputnik / Stringer

К Кавказскому медицинскому центру прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

© video: Sputnik

Для спасения жизни Патриарха, в медицинском центре был созван консилиум.

12/12
© video: Sputnik

Для спасения жизни Патриарха, в медицинском центре был созван консилиум.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0