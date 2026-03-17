Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка

По объему денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2026 года лидером являются США

2026-03-17T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2025 года снизился на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 578 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-феврале 2025 года из России перечислено 94,6 миллиона долларов – 19,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 57% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в феврале снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2026 года снизились на 17,1% по сравнению с февралем 2025 года и составили 295,3 миллиона долларов.В феврале из России перечислено 36 миллионов долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из США в феврале 2026 года поступило денежных переводов на 14,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ феврале из Грузии за границу перевели 33 миллиона долларов, что на 14,8% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За два месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 64,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

