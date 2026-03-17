Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2026 года лидером являются США 17.03.2026
2026-03-17T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2025 года снизился на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 578 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
106,3
12,4
Италия
106,1
17,1
Россия
69,5
24,6
Израиль
50,1
16,5
Германия
48,5
22,2
В январе-феврале 2025 года из России перечислено 94,6 миллиона долларов – 19,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 57% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в феврале снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2026 года снизились на 17,1% по сравнению с февралем 2025 года и составили 295,3 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за февраль 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
54,3
14,8
Италия
52,9
19,1
Россия
36,0
18,9
Израиль
25,4
16,7
Германия
24,4
21,5
В феврале из России перечислено 36 миллионов долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из США в феврале 2026 года поступило денежных переводов на 14,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В феврале из Грузии за границу перевели 33 миллиона долларов, что на 14,8% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За два месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 64,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.