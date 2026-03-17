Парламент разрешит идти в первый класс детям, родившимся до 31 декабря 2020 года
Основной концепцией реформы является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T23:28+0400
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым для детей, идущих в первый класс в 2026 году, сделают исключение. Согласно грузинскому законодательству, в первый класс могут поступить дети, которым до 15 сентября 2026 года исполнилось шесть лет. Согласно поправкам, в 2026 году в первый класс родители смогут зарегистрировать детей, которым исполниться шесть лет до 31 декабря 2026 года включительно. На последующие годы правило не распространится. При этом после получения аттестата о полном образовании дети, по своему выбору, смогут дополнительно отучиться в 12-м классе. Кроме того, все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026/2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.
