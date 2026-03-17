Потеря для Православной Церкви всего мира – владыка Шио о смерти Патриарха Грузии

Несколько минут назад скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II 17.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии был эпохальной личностью, и его смерть – огромная потеря для Православной Церкви во всем мире, заявил местоблюститель Патриарха владыка Шио.17 марта скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви.Грузия живет в его эпоху, и вся сознательная жизнь грузин прошла в его эпоху, отметил священнослужитель."Мы его воспитанники, мы его дети. Поэтому, не знаю... Пусть Господь придаст нам силы. Я надеюсь, что его защита, его молитвы продолжатся и будут и дальше укреплять любовь и силу нашей страны, нашего народа как духовно, так и государственно", – добавил владыка Шио.Илия Второй был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 ночи 17 марта, а позже введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.

