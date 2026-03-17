Потеря для Православной Церкви всего мира – владыка Шио о смерти Патриарха Грузии
Несколько минут назад скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II 17.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии был эпохальной личностью, и его смерть – огромная потеря для Православной Церкви во всем мире, заявил местоблюститель Патриарха владыка Шио.
23:08 17.03.2026 (обновлено: 00:11 18.03.2026)
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии был эпохальной личностью, и его смерть – огромная потеря для Православной Церкви во всем мире, заявил местоблюститель Патриарха владыка Шио.
17 марта скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви.
"Мне очень трудно сейчас говорить то, что я хочу вам сказать. Несколько минут назад скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II. Он был эпохальной личностью. Это огромная потеря для всей Православной Церкви во всем мире. Я хотел бы выразить свои соболезнования каждому грузину, всей Грузии, нашей Церкви и всему христианству. Он создал целую эпоху. Очень трудно говорить о нем в нескольких словах, о столь великой личности мы говорим", – отметил владыка Шио.
Грузия живет в его эпоху, и вся сознательная жизнь грузин прошла в его эпоху, отметил священнослужитель.
"Мы его воспитанники, мы его дети. Поэтому, не знаю... Пусть Господь придаст нам силы. Я надеюсь, что его защита, его молитвы продолжатся и будут и дальше укреплять любовь и силу нашей страны, нашего народа как духовно, так и государственно", – добавил владыка Шио.
Илия Второй был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 ночи 17 марта, а позже введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.