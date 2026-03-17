Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

Духовный лидер страны был госпитализирован с желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр во вторник 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T22:47+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни в Тбилиси. Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр во вторник, в 03:00 ночи. Духовный лидер страны был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе, во Владикавказе, в 1933 году. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 43. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская духовная академия. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.

