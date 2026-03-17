Случай бешенства у крупного рогатого скота выявлен на востоке Грузии

На территории в радиусе 3 км от места нахождения зараженного животного был объявлен карантин 17.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Случай бешенства у крупного рогатого скота зафиксирован в селе Пиросмани Дедоплисцкарского муниципалитета (регион Кахети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Инспекторы агентства установили наблюдение за скотом в селе. У животного наблюдались повышенное слюноотделение, беспричинная агрессия, потеря аппетита и нарушение координации движений. "Инспекторы агентства отправили образцы патологического материала в лабораторию. Лабораторные анализы подтвердили бешенство. Местную службу здравоохранения немедленно уведомили о заражении животного бешенством", – говорится в сообщении ведомства. На территории в радиусе 3 км от места нахождения зараженного животного был объявлен карантин. Специалисты провели комплекс мер: продезинфицировали территорию, вакцинировали животных против бешенства, установили наблюдение за теми, кто мог контактировать с зараженными, а также ограничили перемещение животных. На данном этапе в муниципалитете вакцинировано 4,5 тысячи животных. После профилактических мер против бешенства, проведенных Национальным агентством продовольствия, число случаев заболевания в 2025 году снизилось на 93% по сравнению с 2012 годом.

