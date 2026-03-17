https://sputnik-georgia.ru/20260317/sluchay-beshenstva-u-krupnogo-rogatogo-skota-vyyavlen-na-vostoke-gruzii-297631749.html
Случай бешенства у крупного рогатого скота выявлен на востоке Грузии
Случай бешенства у крупного рогатого скота выявлен на востоке Грузии
Sputnik Грузия
На территории в радиусе 3 км от места нахождения зараженного животного был объявлен карантин 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T19:28+0400
2026-03-17T19:28+0400
2026-03-17T19:28+0400
новости
грузия
общество
кахети
крупный рогатый скот
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/08/232340858_0:171:3051:1887_1920x0_80_0_0_ce3920963b957122a82e4245c7e1ed06.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Случай бешенства у крупного рогатого скота зафиксирован в селе Пиросмани Дедоплисцкарского муниципалитета (регион Кахети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Инспекторы агентства установили наблюдение за скотом в селе. У животного наблюдались повышенное слюноотделение, беспричинная агрессия, потеря аппетита и нарушение координации движений. "Инспекторы агентства отправили образцы патологического материала в лабораторию. Лабораторные анализы подтвердили бешенство. Местную службу здравоохранения немедленно уведомили о заражении животного бешенством", – говорится в сообщении ведомства. На территории в радиусе 3 км от места нахождения зараженного животного был объявлен карантин. Специалисты провели комплекс мер: продезинфицировали территорию, вакцинировали животных против бешенства, установили наблюдение за теми, кто мог контактировать с зараженными, а также ограничили перемещение животных. На данном этапе в муниципалитете вакцинировано 4,5 тысячи животных. После профилактических мер против бешенства, проведенных Национальным агентством продовольствия, число случаев заболевания в 2025 году снизилось на 93% по сравнению с 2012 годом.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/08/232340858_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60ed24caaa805eba92bee355e06d3bc4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, кахети, крупный рогатый скот
новости, грузия, общество, кахети, крупный рогатый скот
Случай бешенства у крупного рогатого скота выявлен на востоке Грузии
На территории в радиусе 3 км от места нахождения зараженного животного был объявлен карантин
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Случай бешенства у крупного рогатого скота зафиксирован в селе Пиросмани Дедоплисцкарского муниципалитета (регион Кахети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии.
Инспекторы агентства установили наблюдение за скотом в селе. У животного наблюдались повышенное слюноотделение, беспричинная агрессия, потеря аппетита и нарушение координации движений.
"Инспекторы агентства отправили образцы патологического материала в лабораторию. Лабораторные анализы подтвердили бешенство. Местную службу здравоохранения немедленно уведомили о заражении животного бешенством", – говорится в сообщении ведомства.
На территории в радиусе 3 км от места нахождения зараженного животного был объявлен карантин.
Специалисты провели комплекс мер: продезинфицировали территорию, вакцинировали животных против бешенства, установили наблюдение за теми, кто мог контактировать с зараженными, а также ограничили перемещение животных.
На данном этапе в муниципалитете вакцинировано 4,5 тысячи животных.
После профилактических мер против бешенства, проведенных Национальным агентством продовольствия, число случаев заболевания в 2025 году снизилось на 93% по сравнению с 2012 годом.