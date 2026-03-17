"Смешные усилия" ЕС по Грузии – реакция правящей партии на заявление Каи Каллас

"Смешные усилия" ЕС по Грузии – реакция правящей партии на заявление Каи Каллас

Нет никаких доказательств того, что в Грузии демократические процессы откатываются назад, заявил политик 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T13:26+0400

2026-03-17T13:26+0400

2026-03-17T13:54+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Действия и усилия верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по отношению к Грузии являются бессмысленными и необъективными, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. В Брюсселе, перед встречей глав МИД, Каллас заявила, что ситуация с Грузией становится все более серьезной. Она отметила, что с 6 марта действует запрет на выдачу виз грузинским дипломатам и что ЕС рассматривает возможные дополнительные меры в отношении страны из-за того, что правительство Грузии, по ее словам, "не движется в правильном направлении". По словам политика, нет никаких доказательств того, что в Грузии демократические процессы откатываются назад. Наоборот, он подчеркнул, что в стране наблюдается прогресс, о чем свидетельствуют международные рейтинги и исследования. Другой депутат от правящей партии, Давид Матикашвили, отметил, что мир и экономическое развитие в стране сохраняются благодаря правильной политике властей. "Посмотрите на состояние всего мира. Единственный остров мира – это Грузия. В стране сохраняются мир и экономический прогресс, потому что власти делают правильные шаги и не поддаются шантажу и давлению, которые, к сожалению, до сих пор исходят от тех сил, с которыми мы сталкиваемся", – заявил Матикашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия