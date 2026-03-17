Турнир Большого шлема по дзюдо стартует в Тбилиси
Мужская сборная Грузии как страны-хозяйки будет представлена максимально разрешенным количеством дзюдоистов – 28 (по четыре в каждой весовой категории)... 17.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Турнир Большого шлема по дзюдо "2026 Judo Grand Slam Tbilisi" пройдет в столице Грузии 20-22 марта, сообщили в Федерации дзюдо. В турнире примут участие более 400 спортсменов из 54 стран мира. Для сравнения, в прошлом году в соревнованиях участвовали 352 спортсмена из 52 стран. Мужская сборная Грузии как страны-хозяйки будет представлена максимально разрешенным количеством дзюдоистов – 28 (по четыре в каждой весовой категории). Женская сборная – 14 спортсменками. В этом году мужская сборная Грузии выступит не в сильнейшем составе. Среди участников нет двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури, призеров Олимпиады Ильи Суламанидзе, Тато Григалашвили, Георгия Сардалашвили, Лаши Датунашвили, Гурама Тушишвили. В женской сборной отсутствует чемпионка мира Этер Липартелиани. На турнире Большого шлема по дзюдо в Тбилиси 2025 года сборная Грузия завоевала девять медалей: две золотые, две серебряные и пять бронзовых.
