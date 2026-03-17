Увеличение товарооборота между Грузией и Беларусью – главная тема заседания комиссии
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других секторах 17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T22:32+0400
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Широкий спектр сотрудничества в экономической сфере между Грузией и Беларусью стал главной темой седьмого заседания грузино-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Минэкономики Грузии. По данным Минэкономики, внимание было уделено увеличению объема двусторонней торговли, особый акцент был сделан на прогрессе, достигнутом в рамках комиссии, с целью увеличения экспорта грузинского вина и других алкогольных напитков на белорусский рынок. Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других секторах. Акцент был сделан на сотрудничестве в сферах гражданской авиации и туризма – в 2025 году пассажиропоток увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, а количество посетителей – на 7%. Комиссию с грузинской стороны возглавляла министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а со стороны Республики Беларусь – заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. Квривишвили на заседании комиссии заявила о важности торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, существующей динамике и перспективах его дальнейшего развития в различных секторальных направлениях. "В последние годы правительство Грузии разработало различные механизмы для усиления частного сектора и повышения конкурентоспособности, и сегодня в стране создана соответствующая экосистема для полного цикла поддержки предпринимателей", – отметила Квривишвили. Торговый оборот между Грузией и Беларусью в 2025 году составил 151 миллион долларов, в 2024 году – 178,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
