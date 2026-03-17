В Грузии объявлен траур в связи с кончиной Патриарха Илии II
В Грузии объявлен траур в связи с кончиной Патриарха Илии II
23:49 17.03.2026 (обновлено: 00:12 18.03.2026)
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Правительство Грузии объявило в стране траур в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщила администрация правительства.
17 марта скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви.
Государственные флаги на зданиях административных учреждений по всей стране будут приспущены.
Илия Второй был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 ночи 17 марта, а позже введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.