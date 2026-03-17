За атаку США на остров Харк Иран пообещал "горы пепла"

Вашингтон рассматривает идею прямого захвата острова, где расположен один из крупнейших нефтяных терминалов Ирана 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T17:42+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США предпримут атаку на объекты иранского острова Харк, об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.На острове Харк находится один из крупнейших нефтяных терминалов Ирана.Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова.По данным СМИ, Трампа привлекает идея полного захвата Харка, поскольку это будет означать "экономический нокаут режима", то есть фактически прекращение финансирования Тегерана.Однако данный шаг потребует присутствия американских войск на местах.Тегеран со своей стороны предупредил, что возможная атака на Харк существенно отразится на стоимости нефти.Американские и израильские военные начали наносить удары по территории Ирана 28 февраля. Иран осуществляет ответные атаки по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона и мировых ценах.

