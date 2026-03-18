Бывший Народный защитник дал показания СГБ Грузии – главные темы
Бывший Народный защитник дал показания СГБ Грузии – главные темы
Это серьезное нарушение требований ОБСЕ, на которое власти Грузии должны ответить, заявил Нануашвили в связи со своим вызовом в СГБ 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T18:07+0400
2026-03-18T18:07+0400
2026-03-18T18:07+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Бывший Народный защитник Грузии Уча Нануашвили дал показания Следственной службе государственной безопасности по делу о помощи иностранной силе. Ранее Нануашвили сообщил, что передал автору доклада ОБСЕ по Грузии, эксперту по правам человека, международному праву и безопасности Патриции Гржебик информацию о ситуации с правами человека за последние два года, которая содержится в открытых отчетах правозащитных организаций. По его словам, властям запрещено любое давление, даже вызов в следственные органы в связи с сотрудничеством с экспертами. "Можно констатировать, что это серьезное нарушение требований ОБСЕ, на которое власти Грузии должны ответить. Я не координировал никаких действий, я отвечал на вопросы, помогал эксперту, это было моим долгом как гражданина, как правозащитника", – сказал Нануашвили. По его словам, единственной информацией, предоставленной им эксперту, было дело Давида Кацарава, который был задержан 11 июня 2024 года, а после задержания – избит и госпитализирован.Бывший омбудсмен также отметил, что механизм ОБСЕ – официальный механизм, а "не какое-то частное учреждение". А Грузия является членом ОБСЕ с 1992 года, и страна обязана сотрудничать с экспертами ОБСЕ, предоставлять всю необходимую информацию. Поэтому с ним, в частности, и встретился эксперт ОБСЕ, пояснил Нануашвили.Напомним, в докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов". Несмотря на то, что доклад не был принят, власти Грузии его резко раскритиковали, назвав "ошибочным", содержащим много лжи и неточностей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
политика, грузия, новости, уча нануашвили, давид кацарава, тбилиси, обсе, сгб
политика, грузия, новости, уча нануашвили, давид кацарава, тбилиси, обсе, сгб
Бывший Народный защитник дал показания СГБ Грузии – главные темы
Это серьезное нарушение требований ОБСЕ, на которое власти Грузии должны ответить, заявил Нануашвили в связи со своим вызовом в СГБ
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Бывший Народный защитник Грузии Уча Нануашвили дал показания Следственной службе государственной безопасности по делу о помощи иностранной силе.
Ранее Нануашвили сообщил, что передал автору доклада ОБСЕ по Грузии, эксперту по правам человека, международному праву и безопасности Патриции Гржебик информацию о ситуации с правами человека за последние два года, которая содержится в открытых отчетах правозащитных организаций.
"Я не имею права говорить о деталях, но отмечу, что даже это расследование в связи с "Московским механизмом" является нарушением со стороны властей Грузии оперативного документа ОБСЕ, который прямо указывает на то, что власти обязаны сотрудничать с "Московским механизмом" и защищать права тех лиц, которые будут в той или иной форме общаться с экспертами", – отметил Нануашвили.
По его словам, властям запрещено любое давление, даже вызов в следственные органы в связи с сотрудничеством с экспертами.
"Можно констатировать, что это серьезное нарушение требований ОБСЕ, на которое власти Грузии должны ответить. Я не координировал никаких действий, я отвечал на вопросы, помогал эксперту, это было моим долгом как гражданина, как правозащитника", – сказал Нануашвили.
По его словам, единственной информацией, предоставленной им эксперту, было дело Давида Кацарава, который был задержан 11 июня 2024 года, а после задержания – избит и госпитализирован.
Бывший омбудсмен также отметил, что механизм ОБСЕ – официальный механизм, а "не какое-то частное учреждение". А Грузия является членом ОБСЕ с 1992 года, и страна обязана сотрудничать с экспертами ОБСЕ, предоставлять всю необходимую информацию. Поэтому с ним, в частности, и встретился эксперт ОБСЕ, пояснил Нануашвили.
Напомним, в докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов".
Несмотря на то, что доклад не был принят, власти Грузии его резко раскритиковали, назвав "ошибочным", содержащим много лжи и неточностей.