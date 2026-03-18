Департамент охранной полиции МВД будет следить за железнодорожной безопасностью в Грузии
Департамент охранной полиции МВД будет следить за железнодорожной безопасностью в Грузии
Охрана объектов будет осуществляться на основании соглашения, подписанного МВД с "Грузинскими железными дорогами" 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T09:01+0400
2026-03-18T09:01+0400
2026-03-18T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон, согласно которому охраной грузовых и железнодорожных транспортных объектов на железнодорожной сети и станциях займется Департамент охранной полиции МВД, говорится в информации на сайте ведомства. Согласно поправкам, охрана объектов будет осуществляться на основании соглашения, подписанного МВД с "Грузинскими железными дорогами". Также будет создана правовая основа, в соответствии с которой правительство Грузии будет определять постановлением перечень объектов государственного или общественного значения, охрана которых будет обеспечиваться Департаментом охранной полиции на основании соответствующего соглашения. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет услуги по внутренним и международным пассажирским перевозкам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
грузия, новости, общество, грузинская железная дорога, специальная служба государственной охраны
Департамент охранной полиции МВД будет следить за железнодорожной безопасностью в Грузии
Охрана объектов будет осуществляться на основании соглашения, подписанного МВД с "Грузинскими железными дорогами"
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон, согласно которому охраной грузовых и железнодорожных транспортных объектов на железнодорожной сети и станциях займется Департамент охранной полиции МВД, говорится в информации на сайте ведомства.
Согласно поправкам, охрана объектов будет осуществляться на основании соглашения, подписанного МВД с "Грузинскими железными дорогами".
В целях охраны грузовых и железнодорожных транспортных объектов до истечения срока их действия останутся в силе соглашения, заключенные между "Грузинскими железными дорогами" и частными охранными организациями.
Также будет создана правовая основа, в соответствии с которой правительство Грузии будет определять постановлением перечень объектов государственного или общественного значения, охрана которых будет обеспечиваться Департаментом охранной полиции на основании соответствующего соглашения.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет услуги по внутренним и международным пассажирским перевозкам.