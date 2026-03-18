Глумление безумных уродов – Захарова о санкциях Зеленского против спортсменов

Киевским режимом движет ненависть ко всему, в том числе к украинскому населению

Тбилиси, 18 мар — Sputnik. Введение санкций против российских паралимпийцев со стороны Владимира Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила как издевательство над людьми, сообщает РИА Новости.Выступая на брифинге для прессы, она заявила, что украинский лидер ввел персональные ограничительные меры в отношении десяти российских паралимпийцев, обвинив их в якобы распространении российской пропаганды.Дипломат отметила, что киевским режимом движет ненависть ко всему, в том числе к украинскому населению, которое Киев не жалеет. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. Российские паралимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем атлетам на зимних Паралимпийских играх в Италии. Аналогичная ситуация произошла на Олимпиаде-2026.

