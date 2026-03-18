https://sputnik-georgia.ru/20260318/grazhdane-turkmenistana-zaderzhany-na-zapade-gruzii-po-obvineniyu-v-narkoprestupleniyakh-297637921.html

Граждане Туркменистана задержаны на западе Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение 18.03.2026

2026-03-18T14:24+0400

происшествия

грузия

новости

туркменистан

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/63/242826353_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b436e28c50241c6c5d925b29ea060daf.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Трое граждан Туркменистана задержаны правоохранителями в Имерети по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 33, 43 и 46 лет. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Во время обыска обвиняемых и в указанных ими местах полицейские изъяли 97 упаковок альфа-ПВП, подготовленных для реализации. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказание за их продажу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

