Граждане Туркменистана задержаны на западе Грузии по обвинению в наркопреступлениях
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение 18.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Трое граждан Туркменистана задержаны правоохранителями в Имерети по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 33, 43 и 46 лет. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Во время обыска обвиняемых и в указанных ими местах полицейские изъяли 97 упаковок альфа-ПВП, подготовленных для реализации. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказание за их продажу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
