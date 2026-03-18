https://sputnik-georgia.ru/20260318/grob-s-telom-ilii-ii-perenesut-iz-patriarkhii-v-sobor-svyatoy-troitsy-297646457.html

Гроб с телом Илии II перенесут из патриархии в собор Святой Троицы

Sputnik Грузия

На период шествия возможно перекрытие дорог в центре столицы, а также в туристической части города 18.03.2026

2026-03-18T13:23+0400

2026-03-18T13:33+0400

илия второй

грузинская православная церковь

грузия

новости

общество

тбилиси

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527645_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b461b27eff18cf5b30bbc795fa3f6600.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Шествие верующих, которые будут сопровождать гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II от здания патриархии в Кафедральный собор Святой Троицы – Самбе, начнется в 16:00, сообщает пресс-служба патриархии. В данный момент гроб с телом Католикоса-Патриарха находится в здании патриархии Грузии. На период шествия возможно перекрытие дорог в центре столицы, а также в туристической части города. Святейший синод до перенесения гроба на заседании определит, сколько дней продлится панихида и где именно будет похоронен Католикос-Патриарх всея Грузии Илии II. Похоронами будет заниматься специальная комиссия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В связи с кончиной Католикоса-Патриарха в Грузии объявлен траур. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви – 49 лет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

