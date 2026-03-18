Гроб с телом Илии II перенесут из патриархии в собор Святой Троицы
На период шествия возможно перекрытие дорог в центре столицы, а также в туристической части города 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T13:23+0400
2026-03-18T13:33+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Шествие верующих, которые будут сопровождать гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II от здания патриархии в Кафедральный собор Святой Троицы – Самбе, начнется в 16:00, сообщает пресс-служба патриархии. В данный момент гроб с телом Католикоса-Патриарха находится в здании патриархии Грузии. На период шествия возможно перекрытие дорог в центре столицы, а также в туристической части города. Святейший синод до перенесения гроба на заседании определит, сколько дней продлится панихида и где именно будет похоронен Католикос-Патриарх всея Грузии Илии II. Похоронами будет заниматься специальная комиссия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В связи с кончиной Католикоса-Патриарха в Грузии объявлен траур. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви – 49 лет.
13:23 18.03.2026 (обновлено: 13:33 18.03.2026)
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Шествие верующих, которые будут сопровождать гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II от здания патриархии в Кафедральный собор Святой Троицы – Самбе, начнется в 16:00, сообщает пресс-служба патриархии.
В данный момент гроб с телом Католикоса-Патриарха находится в здании патриархии Грузии. На период шествия возможно перекрытие дорог в центре столицы, а также в туристической части города.
Святейший синод до перенесения гроба на заседании определит, сколько дней продлится панихида и где именно будет похоронен Католикос-Патриарх всея Грузии Илии II. Похоронами будет заниматься специальная комиссия.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В связи с кончиной Католикоса-Патриарха в Грузии объявлен траур.
Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви – 49 лет.