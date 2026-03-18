https://sputnik-georgia.ru/20260318/gruziya-poteryala-prochnuyu-oporu-spokoystviya-mudrosti-i-very---ivanishvili-297639649.html

Грузия потеряла прочную опору спокойствия, мудрости и веры – Иванишвили

Грузия потеряла прочную опору спокойствия, мудрости и веры – Иванишвили

Sputnik Грузия

Семья почетного председателя партии "Грузинская мечта" выразила соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Патриарха Илии II, чья деятельность была... 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T10:02+0400

2026-03-18T10:02+0400

2026-03-18T10:08+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

бидзина иванишвили

грузинская православная церковь

минздрав

илия второй

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/01/290151227_0:121:1472:949_1920x0_80_0_0_a0a63d37311194f5047684fd6cc8f60a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия и грузинский народ потеряли в лице Его Святейшества и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II прочную опору спокойствия, мудрости и веры, говорится в письме почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Иванишвили.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.Супруги Иванишвили выразили также соболезнования Грузинской православной церкви в связи с этой величайшей утратой. Как отмечено в письме, жизнь и деятельность Илии II были, есть и впредь останутся символом самоотверженности и бескорыстного служения своему народу и стране.Илия Второй был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 ночи 17 марта, а позже введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Синода.По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, минздрав, илия второй