Грузия потеряла прочную опору спокойствия, мудрости и веры – Иванишвили
2026-03-18T10:08+0400
10:02 18.03.2026 (обновлено: 10:08 18.03.2026)
Семья почетного председателя партии "Грузинская мечта" выразила соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Патриарха Илии II, чья деятельность была неразрывно связана с защитой веры, традиций и национальной идентичности
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия и грузинский народ потеряли в лице Его Святейшества и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II прочную опору спокойствия, мудрости и веры, говорится в письме почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Иванишвили.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.
"Разумеется, мы выражаем соболезнования всей Грузии, каждому грузину, всему народу, поскольку в лице Его Святейшества и Блаженнейшего наша страна и народ потеряли прочную опору спокойствия, мудрости и веры, духовного отца, который даже в самые трудные времена вселял надежду и объединял наш народ. Грузия потеряла особую личность, отличавшуюся отеческой заботой, которая своим словом и делом побуждала каждого человека к лучшему", – говорится в письме.
Супруги Иванишвили выразили также соболезнования Грузинской православной церкви в связи с этой величайшей утратой. Как отмечено в письме, жизнь и деятельность Илии II были, есть и впредь останутся символом самоотверженности и бескорыстного служения своему народу и стране.
"На протяжении полувека имя Илии II неразрывно было связано с защитой веры, традиций и национальной идентичности. С его кончиной в истории нашей страны завершилась эпоха человека, который достойно и неустанно исполнял сложную, ответственную и вместе с тем почетную миссию духовного отца Грузии. Завершилась эпоха предводителя, который не раз выводил нас к мирному берегу и оставил в сердце каждого гражданина нашей страны особый свет", – говорится в письме.
Илия Второй был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 ночи 17 марта, а позже введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Синода.
По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.