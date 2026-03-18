https://sputnik-georgia.ru/20260318/gruziya-proschaetsya-s-iliey-ii-prezident-ob-epokhalnom-nasledii-patriarkha-297652561.html
Грузия прощается с Илией II: президент об эпохальном наследии Патриарха
Sputnik Грузия
Католикос-Патриарх на протяжении всей своей жизни самоотверженно заботился о Грузии и стал надежной опорой для народа страны, напомнил Кавелашвили 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T19:08+0400
илия второй
грузинская православная церковь
грузия
новости
общество
тбилиси
михаил кавелашвили
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297620815_0:471:2048:1623_1920x0_80_0_0_f81c05821f634b1c8ee1646b1f25cbf7.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297620815_0:279:2048:1815_1920x0_80_0_0_55588503b1d7fafdc5eb78173bbe27ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-ом году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности. В стране объявлен траур.
"Его заслуги по укреплению и возрождению нашей матери-церкви невозможно переоценить. Полувековая эпохальная деятельность Святейшего в служении родине и народу останется непревзойденным примером преданности, а его мудрость и любовь оставят глубокий след в сердцах каждого из нас", – написал Кавелашвили.
Президент добавил, что Католикос-Патриарх на протяжении всей своей жизни самоотверженно заботился о Грузии и стал надежной опорой для народа страны.
"Мудрости и отеческой любви Патриарха будет всем нам крайне недоставать", – отметил Кавелашвили. Он также выразил соболезнования семье Патриарха, духовенству и верующим, пожелав им помощи Господа и духовной стойкости в эти тяжелые минуты.
Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставили для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.
Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.