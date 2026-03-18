https://sputnik-georgia.ru/20260318/gruziya-proschaetsya-s-iliey-ii-prezident-ob-epokhalnom-nasledii-patriarkha-297652561.html

Грузия прощается с Илией II: президент об эпохальном наследии Патриарха

Sputnik Грузия

Католикос-Патриарх на протяжении всей своей жизни самоотверженно заботился о Грузии и стал надежной опорой для народа страны, напомнил Кавелашвили 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T19:08+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297620815_0:471:2048:1623_1920x0_80_0_0_f81c05821f634b1c8ee1646b1f25cbf7.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-ом году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности. В стране объявлен траур. Президент добавил, что Католикос-Патриарх на протяжении всей своей жизни самоотверженно заботился о Грузии и стал надежной опорой для народа страны. "Мудрости и отеческой любви Патриарха будет всем нам крайне недоставать", – отметил Кавелашвили. Он также выразил соболезнования семье Патриарха, духовенству и верующим, пожелав им помощи Господа и духовной стойкости в эти тяжелые минуты. Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Тело Патриарха Грузии доставили для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

