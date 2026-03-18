https://sputnik-georgia.ru/20260318/gruziya-proschaetsya-s-iliey-ii-telo-patriarkha-perenesli-v-sobor-sameba-297668400.html

Грузия прощается с Илией II: тело Патриарха перенесли в собор Самеба

Грузия прощается с Илией II: тело Патриарха перенесли в собор Самеба

Sputnik Грузия

В Тбилиси проходит прощание с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Гроб с телом Патриарха перенесли из Патриархии в кафедральный собор Святой Троицы –... 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T19:27+0400

2026-03-18T19:27+0400

2026-03-18T19:27+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

тбилиси

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/12/297668214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_185514b1a36d5b18c55cd68bcde97869.jpg

Церковное шествие сопровождали священнослужители и тысячи верующих. На улицах столицы звучали слова любви и благодарности – люди повторяли: "Патриарх, мы тебя любим!"В соборе проходит панихида. Проститься с духовным лидером приходят верующие со всей страны. Илия II скончался 17 марта в Тбилиси на 94-м году жизни. Он возглавлял Грузинскую православную церковь почти 50 лет – с 1977 года.О его смерти сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио (Муджири). В Грузии ближайшие дни объявлены днями траура.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, видео