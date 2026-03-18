Грузия прощается с Илией II: тело Патриарха перенесли в собор Самеба
Грузия прощается с Илией II: тело Патриарха перенесли в собор Самеба
В Тбилиси проходит прощание с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Гроб с телом Патриарха перенесли из Патриархии в кафедральный собор Святой Троицы –... 18.03.2026
2026-03-18T19:27+0400
2026-03-18T19:27+0400
2026-03-18T19:27+0400
Церковное шествие сопровождали священнослужители и тысячи верующих. На улицах столицы звучали слова любви и благодарности – люди повторяли: "Патриарх, мы тебя любим!"В соборе проходит панихида. Проститься с духовным лидером приходят верующие со всей страны. Илия II скончался 17 марта в Тбилиси на 94-м году жизни. Он возглавлял Грузинскую православную церковь почти 50 лет – с 1977 года.О его смерти сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио (Муджири). В Грузии ближайшие дни объявлены днями траура.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, видео
Грузия прощается с Илией II: тело Патриарха перенесли в собор Самеба
В Тбилиси проходит прощание с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Гроб с телом Патриарха перенесли из Патриархии в кафедральный собор Святой Троицы – Самеба
Церковное шествие сопровождали священнослужители и тысячи верующих. На улицах столицы звучали слова любви и благодарности – люди повторяли: "Патриарх, мы тебя любим!"
В соборе проходит панихида. Проститься с духовным лидером приходят верующие со всей страны. Илия II скончался 17 марта в Тбилиси на 94-м году жизни. Он возглавлял Грузинскую православную церковь почти 50 лет – с 1977 года.
О его смерти сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио (Муджири). В Грузии ближайшие дни объявлены днями траура.