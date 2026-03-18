Грузия скорбит из-за кончины духовного отца – мэр Тбилиси

Завершилось самое продолжительное патриаршество в истории ГПЦ с 1977 до 2026 года, в ходе которого церковь вновь стала центральным институтом духовной и...

2026-03-18T11:52+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия в лице Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II потеряла духовного отца и человека, чей вклад в жизнь страны бесценен, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.По словам мэра Тбилиси, в годы патриаршества Католикоса-Патриарха Грузинская патриархия была важным центром духовной жизни, формирования национального сознания и развития грузинской культуры."Его служение было примером любви, скромности, терпения и самоотдачи. Илия II был и останется символом единства нации. Кончина Патриарха – большая потеря для всего православного мира, а для Грузии и ее детей это надолго останется незаживающей раной", – заявил Каладзе.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду. В Грузии объявлен траур.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

