Илии II сыграл особую роль в сохранении веры в Грузии – представительство ЕС в Грузии
Смерть 93-летнего главы ГПЦ наступила 17 марта в Кавказском медицинском центре от полиорганной недостаточности, развившейся после экстренной госпитализации 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T11:18+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии выразило соболезнования Грузинской православной церкви, духовенству и народу Грузии в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви."Его Святейшество сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры и остался символом единства для верующих", – говорится в заявлении представительства.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:18 18.03.2026 (обновлено: 14:12 18.03.2026)
