https://sputnik-georgia.ru/20260318/katolikos-vsekh-armyan-put-sluzheniya-ilii-ii--primer-sily-very--297669438.html

Католикос всех армян: путь служения Илии II – пример силы веры

Sputnik Грузия

В трудные для страны времена грузинский патриарх с отеческой мудростью и любовью наставлял паству и непоколебимо служил миссии Грузинской церкви, заявил...

грузия

новости

гарегин ii

грузинская православная церковь

тбилиси

илия второй

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24437/93/244379367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a8720fcbfdd12effe5de74999311ad7.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос всех армян Гарегин II выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и отметил, что путь грузинского патриарха является символом веры. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в Тбилиси 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви."Многолетний путь служения Его Святейшества Католикоса-Патриарха Илии II является ярким примером силы веры и самоотверженного лидерства. Его патриаршество связано с возрождением духовной жизни в Грузии, укреплением и оживлением церковной деятельности", – говорится в письме Гарегина II. Он отметил, что в трудные для страны времена грузинский патриарх с отеческой мудростью и любовью наставлял паству и непоколебимо служил миссии Грузинской церкви. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

