Лидеры арабских стран соболезнуют в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии

Илия II возглавлял церковь с 1977 года, что стало самым продолжительным сроком управления в истории ГПЦ 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T11:27+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов направили соболезнования грузинским властям в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.Письма с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе также направили правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель президентского суда шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

