Любовь к Патриарху должна проявляться в исполнении его многолетних наставлений – Синод

Синод призвал верующих продолжить идти по пути предков – это всю жизнь проповедовал Илия Второй 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T19:36+0400

2026-03-18T20:56+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Любовь к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II должна проявиться в исполнении его наставлений и признании собственных грехов, говорится в обращении Священного синода Грузинской православной церкви. В эти минуты в Патриаршем соборе Святой Троицы проходит панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии, скончавшемуся 17 марта. Гражданская панихида продлится до 22 марта. "Сегодня наша любовь к Патриарху должна проявиться в исполнении его многолетних наставлений. Прежде всего, в признании собственных грехов перед Богом и ближним, во взаимном прощении и примирении. Возродив любовь Христову, мы сможем установить мирное сосуществование в стране и объединить общество", – говорится в обращении. Синод призвал верующих продолжить идти по пути, проложенному предками, в возвращении к которому неоценима историческая роль Католикоса-Патриарха Грузии, и отметил, что кончина Патриарха произошла в Великий пост, в неделю Крестопоклонную, что еще раз указывает на его мученическую жизнь. "Апостольский подвиг, совершенный Его Святейшеством, возвращение народа, отдалившегося от Бога, к вере были возможны только благодаря самопожертвованию ради Бога и отечества. Наряду с великой любовью, Католикос-Патриарх отличался богоданной кротостью и мудростью. В течение 49 лет он вел нашу страну по лезвию ножа и спас от многих бед", – говорится в обращении. В Синоде отмечают важность веры в то, что молитва Католикоса-Патриарха и впредь будет укреплять верующих. "В эти минуты величайшей скорби нас также охватывает вера в то, что Святейший предстал перед Богом с чистой совестью, что Господь упокоит его душу в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном, где праведные упокоятся. Мы надеемся, что его молитва и впредь будет укреплять нас духовно и просвещать наш разум, чтобы мы продолжали идти по пути, проложенному им, и в ближайшем будущем достигли объединения и возрождения страны", – говорится в обращении. Синод напоминает, что любовь и забота Его Святейшества распространяются на каждого гражданина Грузии, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности. "Он поистине был, есть и будет отцом Грузии", – говорится в обращении. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.

