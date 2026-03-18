https://sputnik-georgia.ru/20260318/patriarkh-iliya-ii-byl-bolshim-drugom-rossii--ekspert-297661696.html

Патриарх Илия II был большим другом России – эксперт

Sputnik Грузия

У патриархов Кирилла и Илии были добрососедские отношения, отметил Роман Лункин 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T20:02+0400

россия

новости

грузия

абхазия

грузинская православная церковь

русская православная церковь

илия второй

патриархия грузии

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23389/23/233892340_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_04aff4bafab00653022e73b1f7518940.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был большим другом России и поддерживал партнерские отношения, заявил Sputnik Грузия руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности. В стране объявлен траур.У патриархов Кирилла и Илии были вполне добрососедские отношения, отметил Лункин. И они сохранили их, несмотря на то что эти отношения "претерпели испытания теми конфликтами, которые были на постсоветском пространстве". Еще один примечательный момент – это то, что грузинская церковь во главе с Патриархом Илией всегда отстаивала консервативные традиционные ценности, подчеркнул эксперт. "Это проявлялось и в публичном пространстве, когда церковные деятели, священники выступали против гендерной политики, срывали гей-парады* и вступали в перепалку с демонстрантами, которые поддерживали либеральные ценности", – сказал Роман Лункин.Это оказало большое влияние на политическую жизнь, поскольку политики в Грузии в значительной степени находятся под влиянием авторитета церкви, и сейчас они выбрали более умеренный курс, чем многие их коллеги на постсоветском пространстве, утверждает российский эксперт."Это подразумевает и отказ порвать отношения с Россией, и, собственно, отказ слепо следовать принципам евроинтеграции и европейских либеральных ценностей. Все это благодаря поддержке курса на сохранение традиционных ценностей, которые олицетворял Патриарх Илия", – заключил Роман Лункин.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

