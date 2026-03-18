Патриарх Кирилл: Илия II всегда поддерживал добрые отношения с РПЦ

Илия II своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния, отметил... 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T15:07+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II всегда поддерживал традиционно добрые отношения с Русской Православной Церковью, отметил в своем письме с соболезнованиями Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В стране объявлен траур.Соболезнование Патриарха Кирилла направлено местоблюстителю Патриаршего престола – митрополиту Сенакскому и Чкороцкуйскому Шио (Муджири), а также Священному Синоду Грузинской Православной Церкви. Как отметил глава РПЦ, Илия II своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния. Он также отметил, что за почти пятьдесят лет Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Илии стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси в среду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

