Патриарх Кирилл: Илия II всегда поддерживал добрые отношения с РПЦ
Патриарх Кирилл: Илия II всегда поддерживал добрые отношения с РПЦ
Илия II своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния, отметил... 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T15:07+0400
2026-03-18T15:07+0400
2026-03-18T15:33+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II всегда поддерживал традиционно добрые отношения с Русской Православной Церковью, отметил в своем письме с соболезнованиями Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В стране объявлен траур.Соболезнование Патриарха Кирилла направлено местоблюстителю Патриаршего престола – митрополиту Сенакскому и Чкороцкуйскому Шио (Муджири), а также Священному Синоду Грузинской Православной Церкви. Как отметил глава РПЦ, Илия II своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния. Он также отметил, что за почти пятьдесят лет Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Илии стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси в среду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
илия второй, грузинская православная церковь, русская православная церковь, священный синод, тбилиси, грузия, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii
илия второй, грузинская православная церковь, русская православная церковь, священный синод, тбилиси, грузия, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Патриарх Кирилл: Илия II всегда поддерживал добрые отношения с РПЦ
15:07 18.03.2026 (обновлено: 15:33 18.03.2026)
Илия II своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния, отметил глава РПЦ
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II всегда поддерживал традиционно добрые отношения с Русской Православной Церковью, отметил в своем письме
с соболезнованиями Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В стране объявлен траур.
Соболезнование Патриарха Кирилла направлено местоблюстителю Патриаршего престола – митрополиту Сенакскому и Чкороцкуйскому Шио (Муджири), а также Священному Синоду Грузинской Православной Церкви.
"Почивший Католикос-Патриарх поддерживал традиционно добрые отношения с нашей Церковью. Получив образование в Московских духовных школах, он до конца своих дней сохранял любовь к преподобному Сергию и его обители, полагал необходимым беречь от стихий мира сего духовное единство во Христе наших народов. Неоднократно посещая пределы Русской Церкви", – говорится в письме Патриарха Московского и Всея Руси.
Как отметил глава РПЦ, Илия II своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния.
"Лично нас связывали очень добрые и доверительные отношения, которые позволяли обмениваться мнениями и давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе. Эти доверительные отношения очень сплотили нас и помогали совместно работать, чтобы облегчить бремя давления со стороны безбожных властей и чтобы к лучшему изменилось положение православных церквей в нашей в то время единой стране", – написал Патриарх Кирилл.
Он также отметил, что за почти пятьдесят лет Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Илии стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия.
"Своим ревностным служением и особым даром рассудительности почивший стяжал исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной жизни единоверной Грузии", – говорится в письме.
Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси в среду.