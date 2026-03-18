Патриарх Константинопольский Варфоломей отслужил панихиду по Илие II

Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года 18.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей отслужил панихиду по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II в храме Святого Георгия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности.В письме, направленном Священному синоду Грузинской православной церкви, Вселенский Патриарх Варфоломей выразил от имени Вселенского престола глубокие соболезнования в связи с кончиной Предстоятеля Грузинской церкви, Католикоса-Патриарха Илии II. "Да будет память о блаженном Патриархе, нашем брате Илие II вечной и незабвенной", – говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Вселенского Патриархата. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.

