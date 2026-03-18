https://sputnik-georgia.ru/20260318/patriarkha-gruzii-pokhoronyat-v-sionskom-sobore-22-marta-297661323.html
Патриарха Грузии похоронят в Сионском соборе 22 марта
Sputnik Грузия
Члены Священного синода учли последнее желание Илии Второго 18.03.2026, Sputnik Грузия
илия второй
католикос-патриарх всея грузии илия ii
священный синод
грузинская православная церковь
тбилиси
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0b/250856864_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_475f1538a9e955b711c0046dea1fdfd9.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II состоятся в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси в воскресенье, 22 марта, заявил владыка Иов. По его словам, решение было единогласным, и члены Священного синода учли желание Католикоса-Патриарха всея Грузии, которое он высказал близким. До похорон гроб с телом Католикоса-Патриарха будет находиться в Патриаршем соборе Святой Троицы для прощания. Его доставят туда в ближайшее время из здания патриархии Грузии. Гроб с телом будет сопровождать пешее шествие верующих. У здания патриархии уже собрались тысячи человек, набережная полностью перекрыта. Также верующие собираются и в самом соборе Святой Троицы – Самеба. Движение людей контролирует патрульная полиция. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – его патриаршество является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0b/250856864_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dbfd5607c28e3ca7292afd6a6a94b2fb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:20 18.03.2026 (обновлено: 17:11 18.03.2026)
