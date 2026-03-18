https://sputnik-georgia.ru/20260318/patriarkha-gruzii-pokhoronyat-v-sionskom-sobore-22-marta-297661323.html

Патриарха Грузии похоронят в Сионском соборе 22 марта

Sputnik Грузия

Члены Священного синода учли последнее желание Илии Второго 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T16:20+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II состоятся в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси в воскресенье, 22 марта, заявил владыка Иов. По его словам, решение было единогласным, и члены Священного синода учли желание Католикоса-Патриарха всея Грузии, которое он высказал близким. До похорон гроб с телом Католикоса-Патриарха будет находиться в Патриаршем соборе Святой Троицы для прощания. Его доставят туда в ближайшее время из здания патриархии Грузии. Гроб с телом будет сопровождать пешее шествие верующих. У здания патриархии уже собрались тысячи человек, набережная полностью перекрыта. Также верующие собираются и в самом соборе Святой Троицы – Самеба. Движение людей контролирует патрульная полиция. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – его патриаршество является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

