https://sputnik-georgia.ru/20260318/posol-irana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-patriarkha-gruzii-297664543.html

Посол Ирана выразил соболезнования в связи с кончиной Патриарха Грузии

Sputnik Грузия

Илья II был человеком высокого достоинства и одним из главных архитекторов современной грузинской идентичности, заметил иранский дипломат 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T21:02+0400

новости

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/21/247422187_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_ff1a593b9734aacbadb525075ad72acb.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был человеком высокого достоинства и одним из главных архитекторов грузинской идентичности, заявил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви."С глубокой скорбью выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Он был влиятельной личностью, человеком высокого достоинства и одним из главных архитекторов современной грузинской идентичности", – заявил Моджани. Илия II проявил исключительную мудрость и терпение в трудные времена испытаний, с которыми столкнулась его страна, отметил иранский дипломат.По его словам, для иранцев, верующих в Воскресение Христово, имя Илии II олицетворяет человека, твердо верующего в Господа и День Воскресения. Неслучайно его имя всегда с теплотой вспоминали в Иране, сказал Моджани.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

