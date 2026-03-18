Посольства со всего мира выразили соболезнования Грузии в связи с кончиной Илии II

Sputnik Грузия

Патриаршество Илии было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T22:03+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Соболезнования грузинскому народу и первым лицам страны в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Всея Грузии выразили представители посольств со всего мира. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Соболезнования уже выразили посольства США, Азербайджана, Ирана, Великобритании, Японии, Италии, Франции, Австрии, Швеции, Словакии, Дании, Польши, Австралии, Нидерландов, Латвии, Чехии, Турции, Израиля и других стран. "Он был духовным лидером, чье имя неразрывно связано с национальным единством, возрождением духовной жизни страны и объединением общества. От имени правительства и народа Израиля посол Валид Абу Хайя и посольство Израиля в Грузии выражают искренние соболезнования народу Грузии и Грузинской православной церкви", – говорится в письме с соболезнованиями посольства Израиля в Грузии. "Мы глубоко скорбим в связи со смертью духовного отца Грузии, Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Наследие Его Святейшества останется примером веры, любви и мира", – говорится в сообщении посольства Швеции. "Как в трагические, так и в радостные моменты современной истории страны он был лидером и путеводной звездой грузинской нации, ключевой фигурой, объединившей грузин и утвердившей национальное единство в долгой истории Церкви", – говорится в заявлении посольства Франции. "Его несравненный вклад оказал неизмеримое влияние на жизнь грузинского народа и формирование независимого грузинского государства. Его встреча с Ее Величеством королевой Елизаветой в 2011 году стала особым событием в отношениях между странами. Сегодня мы выражаем глубочайшие соболезнования Грузинской православной церкви и грузинскому народу в связи со смертью Его Святейшества и Блаженства", – говорится в заявлении посла Великобритании, опубликованном в социальных сетях. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

