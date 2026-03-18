https://sputnik-georgia.ru/20260318/posolstvo-ssha-velikiy-vklad-ilii-ii-nikogda-ne-budet-zabyt-297641548.html
Посольство США: Великий вклад Илии II никогда не будет забыт
Sputnik Грузия
2026-03-18T10:49+0400
общество
грузия
новости
грузинская православная церковь
сша
тбилиси
минздрав
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22863/51/228635186_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_f93ced29ab157a73e5a6a8baab6989a1.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Жизнь и великий вклад Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II никогда не будут забыты, говорится в заявлении посольства США в Грузии.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Патриаршество Илии II было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и длилось 49 лет."Мы глубоко скорбим в связи с кончиной Его Святейшества Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его жизнь и великий вклад никогда не будут забыты. Пусть его душа покоится с миром", – говорится в заявлении посольства США.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Священного синода.По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.Назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио официально приступит к исполнению обязанностей временного главы Грузинской православной церкви после вскрытия завещания Илии II. Такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22863/51/228635186_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_1fb75f7c24b847b818b10177a759f2d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, грузинская православная церковь, сша, тбилиси, минздрав, католикос-патриарх всея грузии илия ii
10:49 18.03.2026 (обновлено: 14:28 18.03.2026)
