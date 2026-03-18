https://sputnik-georgia.ru/20260318/posolstvo-ssha-velikiy-vklad-ilii-ii-nikogda-ne-budet-zabyt-297641548.html

Посольство США: Великий вклад Илии II никогда не будет забыт

Sputnik Грузия

В Грузии объявлен траур в связи с кончиной патриарха всея Грузии Илии II 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T14:28+0400

общество

грузия

новости

грузинская православная церковь

сша

тбилиси

минздрав

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22863/51/228635186_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_f93ced29ab157a73e5a6a8baab6989a1.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Жизнь и великий вклад Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II никогда не будут забыты, говорится в заявлении посольства США в Грузии.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Патриаршество Илии II было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и длилось 49 лет."Мы глубоко скорбим в связи с кончиной Его Святейшества Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его жизнь и великий вклад никогда не будут забыты. Пусть его душа покоится с миром", – говорится в заявлении посольства США.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Священного синода.По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.Назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио официально приступит к исполнению обязанностей временного главы Грузинской православной церкви после вскрытия завещания Илии II. Такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

