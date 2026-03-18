https://sputnik-georgia.ru/20260318/premer-ministr-armenii-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-s-konchinoy-patriarkha-gruzii-297652742.html
Премьер-министр Армении выразил соболезнование в связи с кончиной Патриарха Грузии
Sputnik Грузия
Его незабываемый вклад в развитие духовной жизни и сплочение общества навсегда останется в памяти каждого, заявил Пашинян 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T16:17+0400
2026-03-18T17:21+0400
новости
грузия
тбилиси
армения
никол пашинян
ираклий кобахидзе
грузинская православная церковь
илия второй
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263436889_0:110:3071:1838_1920x0_80_0_0_d045808da876936d1bba4a9772ece2ac.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнование грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-ом году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности. В стране объявлен траур."Его незабываемый вклад в развитие духовной жизни, сплочение общества и укрепление государственности навсегда останется в памяти каждого", – говорится в соболезновании. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – его патриаршество является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263436889_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_def48a016735a43c1b19d4cd8691be18.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:17 18.03.2026 (обновлено: 17:21 18.03.2026)
