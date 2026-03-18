Премьер-министр Армении выразил соболезнование в связи с кончиной Патриарха Грузии

18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T17:21+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнование грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-ом году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности. В стране объявлен траур."Его незабываемый вклад в развитие духовной жизни, сплочение общества и укрепление государственности навсегда останется в памяти каждого", – говорится в соболезновании. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – его патриаршество является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

