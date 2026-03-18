Приедет ли российская делегация на прощание с Илией II – первый комментарий РПЦ

В Московском патриархате подчеркнули исключительный авторитет почившего патриарха Грузинской православной церкви Илии II 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T13:19+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Состав делегации Русской православной церкви будет определен после назначения даты похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, заявил Sputnik Грузия заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Он отметил тесные связи Католикоса-Патриарха всея Грузии с Россией и его особую роль для Грузии."Его Святейшество был одним из старейших предстоятелей среди глав православных церквей, пользовался огромным авторитетом во всем православном мире. В нашей церкви его глубоко почитали, поскольку очень многое связывало его с нами", – сказал протоиерей Игорь Якимчук.По его словам, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был исторической фигурой как для Грузии, так и для всего православного мира."В Грузии он был в буквальном смысле отцом нации. Приняв церковь в 1977 году в угнетенном состоянии, малочисленную, с одной только действующей духовной семинарией, он привел ее к расцвету", – отметил протоиерей Игорь Якимчук.По его словам, на протяжении многих десятилетий Католикос-Патриарх всея Грузии был самым популярным человеком в стране, потому что любил людей, а люди любили его.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

