https://sputnik-georgia.ru/20260318/putin-voennye-zaschischayut-vybor-krymchan-i-zhiteley-drugikh-regionov-byt-s-rossiey-297664170.html
Путин: военные защищают выбор крымчан и жителей других регионов быть с Россией
Sputnik Грузия
Российская армия сражается за суверенное право людей сделать выбор в пользу России 18.03.2026
2026-03-18T17:38+0400
россия
в мире
крым
владимир путин
украина
обострение ситуации вокруг украины
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294557387_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_88259d191a26991fc5982c30f63008be.jpg
Тбилиси, 18 мар — Sputnik. Участники специальной военной операции, по словам президента России Владимира Путина, ведут боевые действия, отстаивая решение жителей Крыма, а также населенных пунктов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России, сообщает РИА Новости.В годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией глава государства провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы дальнейшего социально-экономического развития указанных территорий."За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сражаются сегодня наши ребята, наши герои, участники специальной военной операции", – сказал Путин в ходе совещания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294557387_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_94be7b0b4ff836305e5b7b14f29e24a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
17:38 18.03.2026 (обновлено: 17:52 18.03.2026)
