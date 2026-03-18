Путин: военные защищают выбор крымчан и жителей других регионов быть с Россией

Российская армия сражается за суверенное право людей сделать выбор в пользу России

2026-03-18T17:38+0400

2026-03-18T17:38+0400

2026-03-18T17:52+0400

Тбилиси, 18 мар — Sputnik. Участники специальной военной операции, по словам президента России Владимира Путина, ведут боевые действия, отстаивая решение жителей Крыма, а также населенных пунктов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России, сообщает РИА Новости.В годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией глава государства провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы дальнейшего социально-экономического развития указанных территорий."За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сражаются сегодня наши ребята, наши герои, участники специальной военной операции", – сказал Путин в ходе совещания.

