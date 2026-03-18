Румынская и Украинская церкви выразили соболезнования Грузии из-за смерти Илии II

Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T10:31+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Патриарх Румынской православной церкви Даниил направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Патриарх Даниил выразил соболезнования Грузинской православной церкви и членам Священного синода."Да будет вечной память о нем из поколения в поколение!" – отмечается в письме.Соболезнования в связи с кончиной Илии II также направил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний."Илия II на протяжении многих десятилетий служения был духовным наставником для многих верующих и стремился к укреплению веры, сохранению христианских традиций и духовному обновлению общества после лет государственного атеизма", – отметил Епифаний.По его словам, служение Католикоса-Патриарха всея Грузии вдохновляло многих людей и помогало сохранять надежду в самые трудные времена."Искренне соболезную епископам, духовенству и всем верующим Грузинской православной церкви, потерявшим своего предстоятеля, а также грузинскому народу, для которого он был не только патриархом, но и настоящим духовным отцом", – говорится в обращении.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.

