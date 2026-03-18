Румынская и Украинская церкви выразили соболезнования Грузии из-за смерти Илии II
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду
2026-03-18T10:31+0400
2026-03-18T14:12+0400
10:31 18.03.2026 (обновлено: 14:12 18.03.2026)
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Патриарх Румынской православной церкви Даниил направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
"С глубокой скорбью мы узнали о кончине нашего любимого брата, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, выдающегося деятеля современного православия и непоколебимого исповедника веры, который с мудростью окормлял Грузинскую православную церковь как в периоды испытаний, так и в периоды обновления", – говорится в письме главы Румынской православной церкви.
Патриарх Даниил выразил соболезнования Грузинской православной церкви и членам Священного синода.
"Да будет вечной память о нем из поколения в поколение!" – отмечается в письме.
Соболезнования в связи с кончиной Илии II также направил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Илия II на протяжении многих десятилетий служения был духовным наставником для многих верующих и стремился к укреплению веры, сохранению христианских традиций и духовному обновлению общества после лет государственного атеизма", – отметил Епифаний.
По его словам, служение Католикоса-Патриарха всея Грузии вдохновляло многих людей и помогало сохранять надежду в самые трудные времена.
"Искренне соболезную епископам, духовенству и всем верующим Грузинской православной церкви, потерявшим своего предстоятеля, а также грузинскому народу, для которого он был не только патриархом, но и настоящим духовным отцом", – говорится в обращении.
Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.