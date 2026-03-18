Секция интересов России в Грузии: Илия II был искренним другом Русской православной церкви

Память о Святейшем и Блаженнейшем Илие II останется в веках, отметили в секции интересов РФ 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T17:31+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II всегда был искренним другом Русской православной церкви, говорится в письме секции интересов России в Грузии. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Письмо с соболезнованиями главы секции Дмитрия Олисова направлено Высокопреосвященнейшему Шио, митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому, местоблюстителю престола Католикоса-Патриарха всея Грузии. "Новопреставленный архипастырь был искренним другом Русской православной церкви, российского народа и государства. Полувековое пастырское служение, большой личный вклад в упрочение устоев грузинского и мирового православия, отеческая мудрость и самоотверженное смирение Патриарха снискали ему заслуженное уважение и безусловное почитание единоверных народов России и Грузии", – говорится в письме. Как отметили в секции интересов России, память о Святейшем и Блаженнейшем Илие II останется в веках. "Желаю Вам, многоуважаемый Владыка, всем архиереям, клиру, монашествующим и мирянам овдовевшей Грузинской православной церкви крепости духа и многих сил в этот скорбный час", – говорится в письме. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

