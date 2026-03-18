Смерть Патриарха Илии II потрясла Грузию – реакция лидеров оппозиции

Католикос-Патриарх многие десятилетия оставался символом духовного спокойствия, мудрости и единства для грузинского народа, заявили в оппозиции

2026-03-18T15:26+0400

2026-03-18T17:21+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Оппозиционные лидеры выразили соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и отметили его особый вклад в новейшую историю Грузии как духовного лидера и как человека, объединившего общество. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава написала в соцсети, что за Католикоса-Патриарха в клинике молились и миряне, и духовенство, и сейчас общество объединено в скорби. Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия подчеркнул, что Илия II был духовным лидером, пользующимся уважением не только среди паствы, но и среди представителей других вер, а также атеистов и агностиков. По его словам, Патриарх был разносторонне одаренным человеком, творцом и культурным деятелем с богатым опытом и глубоким пониманием жизни. "Да просветит Господь его душу. Да хранит Бог его Родину и его народ", – написал Гварамия. Есть люди, которые становятся не просто частью истории – они определяют эпоху. Именно таким человеком был Святейший Илия Второй, написал лидер оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе в соцсети. По его словам, Католикос-Патриарх многие десятилетия оставался символом духовного спокойствия, мудрости и единства для грузинского народа. "Его жизнь и служение являются примером внутренней силы, терпения, веры и искренней любви к людям. Даже в самые трудные времена он оставался источником надежды и духовной опоры для общества", – написал Хазарадзе. В новейшей истории Грузии место Илии II особенно значимо – как духовного лидера и как человека, который своим спокойным словом и личным примером не раз вдохновлял и объединял общество, отметил оппозиционер. С Католикосом-Патриархом в соцсети попрощалась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и отметила три главные цели его деятельности: служение Богу и восстановление духовности в Грузии, укрепление единства общества и защита государственного единства и независимости. Часть грузинского общества назвала реакцию Саломе Зурабишвили неоднозначной, поскольку еще в январе 2025 года, после начала так называемых проевропейских протестов, будучи недовольной позицией патриархии, она заявила, что надеется на то, что церковь сможет в будущем выбрать "прогрузинского, проевропейского, а не пророссийского патриарха". Ранее часть грузинской оппозиции также критиковала заявление Католикоса-Патриарха Илии II о том, что решение Еврокомиссии по статусу кандидата является результатом усилий грузинского народа и властей. Та же лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава тогда отметила, что не хотела бы слышать политические оценки от духовного отца нации. Оппоненты власти утверждали, что ни правительство, ни церковь не внесли реального вклада в евроинтеграцию страны, и что заслуг этих институтов в этом процессе нет. В оппозиции также отмечали, что на протяжении всего периода они давали преимущественно антизападные заявления. Соболезнование в связи с печальными событиями выразил и отбывающий наказание в тюрьме третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отметив, что после кончины Католикоса-Патриарха осталась невосполнимая пустота. К слову, Саакашвили, в противовес своим коллегам, никогда особо не выделялся открытыми критическими заявлениями в адрес Илии II. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

