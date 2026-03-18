Траур в связи с кончиной Патриарха Грузии продлится до 22 марта

На панихиду и похороны Илии Второго приедут международные делегации и делегации православных церквей, заявили в Патриархии 18.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Траур в стране, объявленный в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, продлится до дня похорон – до 22 марта включительно. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.На рабочем совещании в администрации правительства было отмечено, что для работы над организационными вопросами похорон Патриарха будет создана государственная комиссия, в работе которой будут задействованы и представители правительства.Во время траура запрещено проведение развлекательных мероприятий. Ряд театров уже отменил спектакли. Также в Марнеульском муниципалитете были отменены праздничные мероприятия по поводу Новруз Байрама. На зданий всех госведомств приспущены государственные флаги. Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II состоятся в Сионском кафедральном соборе 22 марта. Панихида пройдет в Патриаршем соборе Святой Троицы – Самеба. Как заявили в Патриархии Грузии, на панихиду и похороны приедут международные делегации и делегации православных церквей. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – его патриаршество является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

