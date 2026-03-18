Тысячи верующих провожают Патриарха Илию II к месту панихиды – фото
Тысячи верующих провожают Патриарха Илию II к месту панихиды – фото
В Тбилиси проходит шествие прощания с духовным лидером Илией II, чье служение определило целую эпоху в истории страны 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T18:55+0400
2026-03-18T19:04+0400
Тысячи верующих провожают Патриарха Илию II к месту панихиды – фото

18:55 18.03.2026 (обновлено: 19:04 18.03.2026)
В Тбилиси проходит шествие прощания с духовным лидером Илией II, чье служение определило целую эпоху в истории страны
В столице Грузии тысячи верующих вышли на улицы, чтобы проститься с Илией II – человеком, который на протяжении десятилетий был символом духовного единства Грузии. Гроб с телом Патриарха доставляют в Собор Святой Троицы (Самеба), где он будет находиться до дня похорон.
Как сообщил владыка Иов, похороны состоятся в воскресенье, 22 марта, в Сионском кафедральном соборе – это решение Священного синода было принято единогласно и соответствует последней воле самого Патриарха.
Шествие сопровождают тысячи людей – набережная перекрыта, движение регулирует полиция. Люди несут свечи, иконы и цветы, многие не скрывают слез. Для них Илия II был не только религиозным лидером, но и моральным ориентиром в самые сложные периоды новейшей истории страны.
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей собрались у здания патриархии, чтобы сопроводить Патриарха в его прощальный путь.

1/12
Тысячи людей собрались у здания патриархии, чтобы сопроводить Патриарха в его прощальный путь.

Верующие стоят плечом к плечу, держа свечи и иконы в руках.

2/12
Верующие стоят плечом к плечу, держа свечи и иконы в руках.

Шествие медленно движется по набережной, полностью перекрытой для транспорта.

3/12
Шествие медленно движется по набережной, полностью перекрытой для транспорта.

Люди склоняют головы, провожая духовного лидера страны.

4/12
Люди склоняют головы, провожая духовного лидера страны.

В глазах собравшихся – слезы и благодарность за годы служения Патриарха.

5/12
В глазах собравшихся – слезы и благодарность за годы служения Патриарха.

Шествие приближается к Самеба, где пройдет прощание с Патриархом.

6/12
Шествие приближается к Самеба, где пройдет прощание с Патриархом.

У входа в собор верующие продолжают молиться, не покидая своих мест.

7/12
У входа в собор верующие продолжают молиться, не покидая своих мест.

Внутри храма царит тишина, наполненная молитвами и скорбью.

8/12
Внутри храма царит тишина, наполненная молитвами и скорбью.

Илия II посвятил свою жизнь укреплению веры и единства грузинского народа.

9/12
Илия II посвятил свою жизнь укреплению веры и единства грузинского народа.

Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

10/12
Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

В тяжелые годы он оставался голосом мира и примирения.

11/12
В тяжелые годы он оставался голосом мира и примирения.

Его духовное наследие будет жить в поколениях.

12/12
Его духовное наследие будет жить в поколениях.

