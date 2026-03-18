Тысячи верующих провожают Патриарха Илию II к месту панихиды – фото

В столице Грузии тысячи верующих вышли на улицы, чтобы проститься с Илией II – человеком, который на протяжении десятилетий был символом духовного единства Грузии. Гроб с телом Патриарха доставляют в Собор Святой Троицы (Самеба), где он будет находиться до дня похорон.Как сообщил владыка Иов, похороны состоятся в воскресенье, 22 марта, в Сионском кафедральном соборе – это решение Священного синода было принято единогласно и соответствует последней воле самого Патриарха.Шествие сопровождают тысячи людей – набережная перекрыта, движение регулирует полиция. Люди несут свечи, иконы и цветы, многие не скрывают слез. Для них Илия II был не только религиозным лидером, но и моральным ориентиром в самые сложные периоды новейшей истории страны.
В Тбилиси проходит шествие прощания с духовным лидером Илией II, чье служение определило целую эпоху в истории страны
