Тысячи верующих провожают Патриарха Илию II к месту панихиды – фото

Тысячи верующих провожают Патриарха Илию II к месту панихиды – фото

Sputnik Грузия

В Тбилиси проходит шествие прощания с духовным лидером Илией II, чье служение определило целую эпоху в истории страны 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T18:55+0400

2026-03-18T18:55+0400

2026-03-18T19:04+0400

В столице Грузии тысячи верующих вышли на улицы, чтобы проститься с Илией II – человеком, который на протяжении десятилетий был символом духовного единства Грузии. Гроб с телом Патриарха доставляют в Собор Святой Троицы (Самеба), где он будет находиться до дня похорон.Как сообщил владыка Иов, похороны состоятся в воскресенье, 22 марта, в Сионском кафедральном соборе – это решение Священного синода было принято единогласно и соответствует последней воле самого Патриарха.Шествие сопровождают тысячи людей – набережная перекрыта, движение регулирует полиция. Люди несут свечи, иконы и цветы, многие не скрывают слез. Для них Илия II был не только религиозным лидером, но и моральным ориентиром в самые сложные периоды новейшей истории страны.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, грузия, религия , тбилиси, священный синод, фото