Владыка Шио будет исполнять обязанности главы ГПЦ – Священный Синод

Митрополит Шио будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T18:13+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Священный Синод Грузинской православной церкви утвердил митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио (Муджири) местоблюстителем престола Католикоса-Патриарха всея Грузии, говорится в постановлении Священного Синода. Владыка Шио был назначен местоблюстителем Илией II в 2017 году. "Был зачитан четвертый параграф четвертой главы положения об управлении Грузинской православной церковью. Синод утвердил назначенного Патриархом местоблюстителя – митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио – местоблюстителем патриаршего престола", – заявил журналистам митрополит Тао-Кларджетский Теодоре. Митрополит Шио будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

