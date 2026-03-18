Владыка Шио будет выполнять роль главы Грузинской православной церкви
После кончины Илии II руководство Грузинской православной церковью временно перейдет к местоблюстителю Шио, а выборы нового Католикоса-Патриарха пройдут по установленной церковной процедуре. 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T10:34+0400
Владыка Шио будет выполнять роль главы Грузинской православной церкви
10:18 18.03.2026 (обновлено: 10:34 18.03.2026)
После кончины Илии II руководство Грузинской православной церковью временно перейдет к местоблюстителю Шио, а выборы нового Католикоса-Патриарха пройдут по установленной церковной процедуре
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владыка Шио, назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии, официально приступит к исполнению обязанностей временного главы Грузинской православной церкви после вскрытия завещания, почившего на 93-м году жизни Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.
Местоблюститель – это церковный титул высшего иерарха, который временно исполняет обязанности Патриарха.
Поскольку владыка Шио был назначен местоблюстителем еще при жизни Католикоса-Патриарха, именно он будет исполнять обязанности главы Грузинской православной церкви до избрания нового предстоятеля. Это возможно в том случае, если в завещании Илии II не будет назван новый местоблюститель и если завещание не будет канонически оспорено на заседании Священного синода.
После похорон местоблюститель должен созвать заседание Священного синода, на котором будут определены три кандидата для последующего представления расширенному собранию, избирающему Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную.
Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов на заседании Священного синода, будут представлены расширенному собранию. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в Патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси.
В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.
Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода.
Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.
Кто может стать Католикосом-Патриархом
Католикосом-Патриархом всея Грузии может стать только постриженный в монахи этнический грузин, архиерей Грузинской православной церкви в сане епископа или митрополита, имеющий богословское образование и достаточный церковный опыт, в возрасте не моложе 40 и не старше 70 лет.